بالصور.. إغلاق محلات في الطائف لمخالفتها إجراءات مواجهة انتشار كورونا

تم تطبيق تعليمات التباعد الاجتماعي..

أعلنت أمانة الطائف، اليوم الخميس، إغلاق 3 محلات تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا المستجد". وفي بيان لها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت الأمانة: تم إغلاق ٣ محلات تجارية لم تطبق الإجراءات الاحترازية (التباعد الاجتماعي)، موضحة أن هذا تم "خلال جولات ميدانية مكثفة للفرق الرقابية لمتابعة تطبيق الاشتراطات البلدية للأنشطة التجارية". اقرأ أيضًا: «الطيران المدني»: الكمامة شرط للسفر عبر الرحلات الجوية الداخلية

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