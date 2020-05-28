إزالة تعديات على مساحة 141 ألف متر مربع بأحد رفيدة

أزالت بلدية محافظة أحد رفيدة ولجنة التعديات بالمحافظة، بالتعاون مع الجهات الأمنية بالمحافظة، تعديات على أراضٍ عامة في مواقع متفرقة تقدر مساحتها بـ141 ألف متر مربع. وأوضح رئيس بلدية محافظة أحد رفيدة محمد بن سالم الوادعي، أن التعديات تمثلت في إنشاء مبان وأسوار من الحجر وشبوك وغرف غير نظامية وزراعة أشجار متنوعة، دون تراخيص بناء أو مستمسكات شرعية، مشيراً إلى أن البلدية وبالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية لن تتوانى في إزالة أي تعدٍ على الأراضي الحكومية دون مسوغ شرعي وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين.



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