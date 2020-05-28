إطلاق دليل الإجراءات التقنية عند العودة للعمل في الجهات الحكومية

أصدر برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر»، الدليل الإرشادي «للإجراءات التقنية عند العودة للعمل بعد جائحة كورونا في الجهات الحكومية»، وذلك تماشيا مع الجهود التي تبذلها الجهات المسؤولة عن تطوير إجراءات العمل في القطاع الحكومي.

وبين البرنامج أنه يعمل جنبا إلى جنب مع مختلف الجهات الحكومية لضمان تبني مفاهيم وسياسات العودة للعمل بعد هذه الجائحة، بما يسهل على الموظفين الحكوميين أداء أعمالهم وفق الإجراءات الوقائية، حيث جرى إطلاق هذا الدليل للتسهيل على الجهات الحكومية في أداء مهامها وفق أفضل الممارسات التقنية المعمول بها عالميا عند العودة إلى مقرات العمل بعد جائحة كورونا، والتأكد من جاهزية تلك الجهات لتحقيق أهدافها عند تطبيق السياسات والإجراءات الخاصة باستمرارية الأعمال، فضلا عن اتباع أفضل الممارسات في مجال التعافي من الكوارث، وإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في بيئة العمل.

سياسات تقنية

يضم الدليل أبرز السياسات التقنية التي ينبغي للجهات الحكوميـة اتباعهـا عنـد العـودة للعمـل بعـد جائحـة كورونـا، بدءا من تطوير السياسة الخاصة بإدارة استمرارية الأعمال، وتطوير السياسة الخاصة بالتعافي من الكوارث، بالإضافة إلى تطوير سياسة مشاركة الملفات وحفظها، وصولا إلى الامتثال لمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، كما يتضمن الدليل الأنظمة والخدمات التقنية الأساسية التي يلزم توفرها عند العـودة للعمل، والخدمات التقنية التي تحقق مبدأ التباعد الاجتماعي داخل مقر المنشأة، إضافة إلى أساليب التوعية التقنية الصحية، وإرشادات ونماذج الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

ودعا برنامج «يسّر» الجهات الحكومية الراغبة في الحصول على الدليل الإرشادي «للإجراءات التقنية عند العودة للعمل بعد جائحة كورونا في الجهات الحكومية» وما يضمه من نماذج وضوابط وإرشادات كافة الدخول على بوابة قيادات تقنية المعلومات CIO.GOV.SA التي أنشأها البرنامج لتمكين الجهات الحكومية من الحصول على الخدمات والتطبيقات الوطنية المشتركة التي يقدمها لدعم وتمكين التحول الرقمي الحكومي في المملكة بأفضل الممارسات والمعايير العالمية، كما تتيح البوابة لمديري تقنية المعلومات الاستفادة الفاعلة من الخدمات وتحديثاتها بشكل مباشر.