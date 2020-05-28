حرس الحدود يخلي بحارا صينيا على متن سفينة

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى اتصالا من كابتن السفينة (CHONGQINGOOCL)، حاملة علم هونج كونج، وهي في طريقها من ميناء شارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية إلى ميناء فنكاتو بجمهورية فيتنام، يفيد بوجود حالة مرضية لأحد طاقمها، يعاني من آلام بسبب كسر في كف يده اليمنى، وليس لديه أي أعراض أو اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، ويحتاج إلى إخلاء طبي.
بين أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC حدد على الفور موقع السفينة (يقع على بعد (77) ميلاً بحرياً -غرب محافظة أملج) وتم تحديد نقطة التقاء لإخلاء المريض، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه جرى نقل المريض، إلى المستشفى مع اتخاذ التدابير والاحترازات الطبية اللازمة كافة وقاية من الفيروس، مفيدا أن حالة المريض الصحية مستقرة.
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