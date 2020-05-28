السعودية اليوم /"واس" توثق العودة التدريجية في محافظة الجبيل



الجبيل 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

وثقت عدسة وكالة الأنباء

والتقت "واس" بعدد من المواطنين والمقيمين واستمعت لآرائهم حول عودة الحياة الطبيعية تدريجياً ، حيث أثنوا على وعي المجتمع ومدى التزامه منذُ بداية جائحة

وأشادوا بالجهود الحكومية التي بذلت لضمان صحة وسلامة المجتمع ، مؤكدين أن ذلك يتطلب من الجميع استشعار المسؤولية بأهمية تلك الجهود في التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة، وتطبيق التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات والالتزام بجميع ما يصدر عن الجهات الصحية والأمنية بهذا الشأن .

وشهدت الجبيل مستوى متوسطا لحركة المركبات في الشوارع والطرقات، فيما سجلت المجمعات التجارية مستويات متوسطة في وجود المتسوقين داخل المجمعات التجارية ، وكانت المراكز التجارية قامت بتوفير أدوات السلامة من المعقمات والقفازات والكمامات وإلزام مرتادي المراكز بضرورة التقيد باستخدامها .

كما حرصت الأسواق التجارية على تفعيل الدفع الإلكتروني، ووضع عدد من اللوحات التي تحمل الإرشادات والتوجيهات للمتسوقين، التي تحثهم على أهمية التباعد الاجتماعي، والتسوق بأمان، والتعقيم المستمر لعربات وسلال التسوق ، فيما سجلت الشواطئ انعداما للحركة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

من جانب آخر رصدت "واس" تكثيف القطاعات الخدمية بالمحافظة جهودها الرقابية على المجمعات والأسواق، للتأكد من التزامها بالتدابير والضوابط لمنع تفشي جائحة كورونا .

// انتهى //

21:52ت م

0137



الجبيل 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسوثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وبدء حركة التسوق في المولات والمحلات والأسواق التجارية بمحافظة الجبيل وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية عالية ، حيث امتثلت جميع المجمعات التجارية بتطبيق الاشتراطات الصحية، لضمان صحة وسلامة العاملين والمتسوقين أثناء ساعات العمل .والتقت "واس" بعدد من المواطنين والمقيمين واستمعت لآرائهم حول عودة الحياة الطبيعية تدريجياً ، حيث أثنوا على وعي المجتمع ومدى التزامه منذُ بداية جائحة كورونا بالتعليمات الصحية ، الذي نتج عنه خطوات محفزة للعودة الكاملة إلى الحياة الطبيعية، مشيرين إلى أن المواطن والمقيم أثبتوا أنهم على قدر عالٍ من الوعي والمسؤولية ، لذلك نرى اليوم كيف أن هذه العودة سجلت في يومها الأول استمرارية الالتزام بالتعليمات .وأشادوا بالجهود الحكومية التي بذلت لضمان صحة وسلامة المجتمع ، مؤكدين أن ذلك يتطلب من الجميع استشعار المسؤولية بأهمية تلك الجهود في التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة، وتطبيق التباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات والالتزام بجميع ما يصدر عن الجهات الصحية والأمنية بهذا الشأن .وشهدت الجبيل مستوى متوسطا لحركة المركبات في الشوارع والطرقات، فيما سجلت المجمعات التجارية مستويات متوسطة في وجود المتسوقين داخل المجمعات التجارية ، وكانت المراكز التجارية قامت بتوفير أدوات السلامة من المعقمات والقفازات والكمامات وإلزام مرتادي المراكز بضرورة التقيد باستخدامها .كما حرصت الأسواق التجارية على تفعيل الدفع الإلكتروني، ووضع عدد من اللوحات التي تحمل الإرشادات والتوجيهات للمتسوقين، التي تحثهم على أهمية التباعد الاجتماعي، والتسوق بأمان، والتعقيم المستمر لعربات وسلال التسوق ، فيما سجلت الشواطئ انعداما للحركة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.من جانب آخر رصدت "واس" تكثيف القطاعات الخدمية بالمحافظة جهودها الرقابية على المجمعات والأسواق، للتأكد من التزامها بالتدابير والضوابط لمنع تفشي جائحة كورونا .// انتهى //21:52ت م0137

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم /"واس" توثق العودة التدريجية في محافظة الجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.