السعودية اليوم / المغرب تسجل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 5 شوال 1441 هـ موافق 28 مايو2020 م واس

سجلت المغرب اليوم 42 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 5195 حالة بعد تعافي 217 شخصا آخرين، مشيرة إلى ظهور بؤرة جديدة في وحدة صناعية بمدينة الدار البيضاء اتخذت على إثرها الإجراءات الضرورية لمحاصرتها.

// انتهى //

21:35ت م

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الرباط 5 شوال 1441 هـ موافق 28 مايو2020 م واسسجلت المغرب اليوم 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 7643 مصابا، فيما استقر مجموع الوفيات عند 202 وفاة دون تسجيل أية حالة وفاة جديدة لليوم الثالث على التوالي.وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 5195 حالة بعد تعافي 217 شخصا آخرين، مشيرة إلى ظهور بؤرة جديدة في وحدة صناعية بمدينة الدار البيضاء اتخذت على إثرها الإجراءات الضرورية لمحاصرتها.// انتهى //21:35ت م0134

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