

رفحاء ٥ شوال ١٤٤١هـ الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٠م واس

بدأت إدارة المساجد بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع بلدية رفحاء تنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من جائحة

وأوضح لوكالة الأنباء

// انتهى //

21:09ت م

0128



رفحاء ٥ شوال ١٤٤١هـ الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٠م واسبدأت إدارة المساجد بمحافظة رفحاء في منطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع بلدية رفحاء تنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من جائحة فيروس كورونا المستجد ، مع قرب فتح الجوامع والمساجد لجميع الفروض وعودة المصلين بدءا من صلاة فجر يوم الأحد المقبل.وأوضح لوكالة الأنباء السعودية "واس" مدير إدارة المساجد بمحافظة رفحاء فهد بن عثمان الفريح، أنه تم البدء بتنظيف وتعقيم الجوامع والمساجد بالتعاون مع بلدية المحافظة ، حيث شمل ساحات ومداخل المساجد، وفق خطة زمنية محددة سيتم الانتهاء منها يوم السبت المقبل ، قبيل عودة المصلين لها مع صلاة فجر يوم الأحد -إن شاء الله- مع اتخاذ جميع الاحترازات الصحية الوقائية من فتح النوافذ وإشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة ،وعلامات التباعد بمقدار مترين والمسافة بين الصفوف ، ورفع المصاحف ، وإغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية الأخرى.// انتهى //21:09ت م0128

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية رفحاء تعقم مداخل وساحات الجوامع والمساجد استعداداً لاستقبال المصلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.