السعودية اليوم / رئيس الوزراء البريطاني يكشف تفاصيل المرحلة الثانية من خطة تخفيف حالة الإغلاق التام



لندن 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم عن المرحلة الثانية من تفاصيل خطة تخفيف حالة الإغلاق التام التي صاحبت جهود محاربة انتشار

وأوضح جونسون أن الخطوة تأتي بعد تحقيق شرطين من خمسة حددتهما الحكومة لتخفيف القيود, الأول يشمل قدرة المرافق الصحية على التعامل مع حالات الإصابة الجديدة، والآخر يتعلق بتراجع أعداد الوفيات بصورة منتظمة.

وأفاد خلال مؤتمر صحفي بأن معظم المحلات التجارية تستطيع معاودة نشاطها ابتداءً من يوم الاثنين القادم، كما ستفح فصول الدراسة لرياض الأطفال والمرحلة الابتدايئة في ذلك التاريخ، تليها بعض المدارس الثانوية بعد أسبوعين.

وفي السياق ذاته، أشار جونسون إلى أن الخطة الجديدة تسمح للعوائل في إنجلترا بالتجمع في المناطق المفتوحة على ألا يتجاوز العدد أكثر من ستة أشخاص.

كما أعلن رئيس الوزراء تسجيل 377 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك ضحايا المرض إلى 37 ألفا و 837 شخصا.

// انتهى //

21:03ت م

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لندن 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم عن المرحلة الثانية من تفاصيل خطة تخفيف حالة الإغلاق التام التي صاحبت جهود محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضح جونسون أن الخطوة تأتي بعد تحقيق شرطين من خمسة حددتهما الحكومة لتخفيف القيود, الأول يشمل قدرة المرافق الصحية على التعامل مع حالات الإصابة الجديدة، والآخر يتعلق بتراجع أعداد الوفيات بصورة منتظمة.وأفاد خلال مؤتمر صحفي بأن معظم المحلات التجارية تستطيع معاودة نشاطها ابتداءً من يوم الاثنين القادم، كما ستفح فصول الدراسة لرياض الأطفال والمرحلة الابتدايئة في ذلك التاريخ، تليها بعض المدارس الثانوية بعد أسبوعين.وفي السياق ذاته، أشار جونسون إلى أن الخطة الجديدة تسمح للعوائل في إنجلترا بالتجمع في المناطق المفتوحة على ألا يتجاوز العدد أكثر من ستة أشخاص.كما أعلن رئيس الوزراء تسجيل 377 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك ضحايا المرض إلى 37 ألفا و 837 شخصا.// انتهى //21:03ت م0125

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