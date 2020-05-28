شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز ماشية في مادة «القار» ومدني حائل يتوعد المتسببين والان نبدء بالتفاصيل

باشر مدني حائل بلاغاً عن احتجاز قطيع من الماشية بمادة القار وبين الدفاع المدني عبر حسابه في تويتر ان العمل جاري على استخراج الماشية حيث اتضح أن المادة البترولية من مخلفات إحدى الشركات العاملة في مجال صيانة الطرق وسيتم تطبيق النظام في حق المتسبب بذلك

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