شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على «مفحط» عرض حياة الآخرين للخطر بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

ألقى مرور منطقة المدينة المنورة القبض على قائد مركبة قام بممارسة التفحيط في المنتزه البري «البيضاء» معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، واصاف مرور المدينة انه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في النظام المرور

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