السعودية | حرس الحدود السعودي يخلي بحارا صينيا وينقله للمستشفى

شكرا لقرائتكم حرس الحدود السعودي يخلي بحارا صينيا وينقله للمستشفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تمكنت سفينة حرس الحدود السعودية (الليث) اليوم الخميس، من إخلاء بحار صيني بعد تعرضه لكسر في كف يده، على متن إحدى السفن، شمال ميناء جدة الإسلامي، في مياه البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أنه في إطار تنفيذ المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م، واستمراراً في أداء المهام الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، التي يقدمها رجال حرس الحدود السعودي، والمتمثلة في عمليات البحث والإنقاذ، فقد تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة ( JMRCC ) اتصالاً من كابتن السفينة ( CHONGQINGOOCL)، حاملة علم هونغ كونغ، وهي في طريقها من ميناء شارلستون بالولايات المتحدة الأميركية إلى ميناء فنكاتو بجمهورية فيتنام، يفيد بوجود حالة مرضية لأحد طاقهما، وهو بحار صيني يبلغ من العمر 34 عاماً، يعاني من آلام بسبب كسر في كف يده اليمنى، وليس لديه أية أعراض أو اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويحتاج إلى إخلاء طبي.

وأضاف: "على الفور، تولى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC إدارة الحدث، وتحديد موقع السفينة، يقع على بعد (77) ميلاً بحرياً، غرب محافظة أملج، ومن خلال التنسيق لتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية في مياه المملكة العربية السعودية المعمول بها في مثل هذه الحالات، تم التواصل من قبل مركز التنسيق مع كابتن السفينة وربطه مع الطبيب المناوب بعمليات الطوارئ بصحة جدة لإعطائه الإرشادات الطبية اللازمة، وتم تحديد نقطة التقاء، وإبلاغه التوجه إليها، وإخلاء المريض، وقد تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد".

وأكد المتحدث الرسمي أن سفينة حرس الحدود ( الليث)، وصلت صباح اليوم الخميس إلى رصيف الخدمات بميناء جدة الإسلامي، وجرى نقل المريض، إلى مستشفى سليمان فقيه، مع اتخاذ كافة التدابير والاحترازات الطبية اللازمة وقاية من فيروس كورونا الجديد (19-COVID) ، ومرافقة فريق طبي معه، وحالته الصحية مستقرة، وتم إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.