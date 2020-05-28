، "جونسون" يكشف تفاصيل المرحلة الثانية من خطة تخفيف حالة الإغلاق التام في بريطانيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: المحال التجارية ورياض الأطفال والمدارس الابتدائية تعود الاثنين.. والثانوية بعد أسبوعين

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم عن المرحلة الثانية من تفاصيل خطة تخفيف حالة الإغلاق التام التي صاحبت جهود محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح جونسون أن الخطوة تأتي بعد تحقيق شرطين من خمسة حددتهما الحكومة لتخفيف القيود, الأول يشمل قدرة المرافق الصحية على التعامل مع حالات الإصابة الجديدة، والآخر يتعلق بتراجع أعداد الوفيات بصورة منتظمة.

وأفاد خلال مؤتمر صحفي بأن معظم المحال التجارية تستطيع معاودة نشاطها ابتداءً من يوم الاثنين القادم، كما ستُفتح فصول الدراسة لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية في ذلك التاريخ، تليها بعض المدارس الثانوية بعد أسبوعين.

وفي السياق ذاته، أشار جونسون إلى أن الخطة الجديدة تسمح للعوائل في إنجلترا بالتجمع في المناطق المفتوحة على ألا يتجاوز العدد أكثر من ستة أشخاص.

كما أعلن رئيس الوزراء تسجيل 377 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك ضحايا المرض إلى 37 ألفًا و837 شخصًا.فيروس كورونا الجديد بريطانيا