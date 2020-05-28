، استعدادًا لموجة ثانية محتملة من "كورونا".. إسرائيل تُجري فحوصًا جماعية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل الحملة 100 ألف شخص

أعلن مسؤول إسرائيلي اليوم (الخميس)، عن إطلاق حملة لإجراء فحوص دم مخبرية لمائة ألف شخص استعدادًا لموجة ثانية محتملة من فيروس كورونا المستجد.

وقال المسؤول في فريق العمل الحكومي لمواجهة الوباء يائير شيندل: "لقد بدأنا العمل ومن المفترض ألا يستغرق ذلك وقتًا طويلاً قبل أن نرى مجريات الأحداث المثيرة للاهتمام"، وفقًا لـ"فرانس 24".

وتهدف الحملة إلى اختبار الحصانة الجماعية ضد فيروس كورونا، وبالإضافة إلى الحملة، تجري السلطات مسوحات منفصلة في المناطق عالية الخطورة.فيروس كورونا الجديد