، "كليات عنيزة" تحتفل بعيد الفطر وتُثمّن مبادرة العمل عن بُعد ،

محمد بن مسعود - الدمام - خطط استباقية نجحت في تسيير أعمال الاختبارات

رفع المشرف العام على كليات عنيزة، الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي، التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، ولأمير القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، ونائبه الأمير فهد بن تركي، ولمحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، وللأمة العربية والإسلامية.

وقدم "الشتيوي" خلال حفل المعايدة التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، والذي أُقيم عن بعد يوم ثاني العيد بمشاركة نائب المشرف العام عدنان بن سعود اليحيى، وعميد كلية الدراسات الإنسانية والإدارية الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الشلاش، وعميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات الدكتور صالح اليحيى، وعدد من منسوبي الكليات من أكاديميين وإداريين.

وقال الدكتور الشتيوي: "نعيش اليوم فرحة غامرة بحلول عيد الفطر المبارك على الرغم من الظروف المحيطة والتي أحالت أن تكون المعايدة وجهًا لوجه،ولابد من الامتثال للقرارات الصادرة بضرورة الاحترازات لحماية الجميع بإذن الله من هذه الجائحة".

وزف "الشتيوي": "التهاني لمنسوبي الكليات، مقدرًا الجهود المبذولة خلال العام الدراسي الماضي الذي قدمت فيه الكليات صورة رائعة في التعامل مع الموقف من خلال مباشرتها التعليم عن بعد من اليوم الأول مما كان له بالغ الأثر في إتمام ومواصلة المسيرة التعليمية عن بعد على أكمل وجه، سائلاً الله للجميع تمام الصحة والعافية".

وألقى نائب المشرف العام عدنان بن سعود اليحيى كلمة أشار فيها إلى نجاح إدارة الأزمة نظير الخطط الاستباقية والاستعدادات المبكرة والعمل بروح الفريق الواحد، والذي أسهم في إدارة الأزمة منذ اليوم الأول لتحويل الدراسة عن بعد، مقدمًا التهاني للجميع، داعيًا الله أن يحفظ للمملكة أمنها وأمانها.كليات عنيزة