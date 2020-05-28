شكرا لمتابعة خبر عن "طيران ناس" ينقل جميع الرحلات الداخلية من وإلى مطار الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أعلن الناقل الوطني "طيران ناس"، عن نقل جميع الرحلات الداخلية من وإلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى الصالة رقم 1 (المطار الجديد)، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 31 مايو 2020م.
وكان "طيران ناس" قد أعلن عن استئناف رحلاته الداخلية ابتداءً من يوم الأحد 31 مايو للمرحلة الأولى .
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