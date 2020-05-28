شكرا لمتابعة خبر عن احتجاز ماشية في مادة "القار" بحائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني بحائل، بلاغاً عن احتجاز قطيع من الماشية بمادة القار ومازال العمل جاري على استخراجها.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني، أن الفرق بمركز تربة التابع لمحافظة بقعاء باشرت احتجاز القطيع، إذ اتضخ أن المادة البترولية من مخلفات إحدى الشركات العاملة في مجال صيانة الطرق وسيتم تطبيق النظام في حق المتسبب بذلك .

ودعا متحدث حائل العقيد نافع الحربي، مؤسسات صيانة الطرق ومقاولي التنفيذ إلى استشعار المسؤولية والأمانة الملقاء على عاتقهم بمراعاة الطرق الآمنة للتخلص من بقايات هذه المواد.