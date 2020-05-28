شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة مؤثرة لأب زوج ابنته في 5 دقائق بالباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

زوج مواطن ابنته في 5 دقائق بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا المستجد ، ويأتي ذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخدها المملكة مؤخرا.

ومن جهته، روى الد العروس علي الشهراني تفاصيل زواج ابنته خلال دقائق معدودة، قائلا:" حصل الزواج بتفاهم واتفاق تام بين الأسرتين، اتفقت مع زوجتي وابنتي بعد تشاور ".

وأضاف الشهراني خلال حواره عبر " سكايب " في قناة الإخبارية:" يسر الله عليه وهذا تماشيا مع ما أقرته الدولة مع الإجراءات التي اتخذتها المملكة بالتباعد الاجتماعي "، لافتة:" ابنتي كملها الله بعقلها وصار مراسم الزواج بحسب ما جاء في مقطع الفيديو ".

وتابع والد العروس:" كان موعد زواج ابنتي في الصيف ولكني قلت خير البر عاجله "، بينما رأى العريس فيصل الزهراني من الباحة:" ابنتي في عيني واتفقت برضا وتفاهم مع والد العروس ".