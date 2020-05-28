أمانة جدة: استمرار حظر تقديم الشيشة والمعسل في المطاعم والمقاهي

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): أعلنت أمانة محافظة جدة، عن استمرار حظر تقديم الشيشة والمعسل في المطاعم والمقاهي. أعلنت أمانة محافظة جدة، عن استمرار حظر تقديم الشيشة والمعسل في المطاعم والمقاهي. يأتي ذلك بالتزامن مع إعادة فتح المطاعم والمقاهي والمولات وجميع المحال، وعودة الحياة الطبيعية بشكل تدريجي.

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