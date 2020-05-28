شكرا لمتابعة خبر عن " الجمارك " توضح أسباب تأخر فسح الإرسالية قبل وصولها للمنفذ بـ 24 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أثيرت تساؤلات عديدة حول أسباب تأخر فسح الإرسالية قبل وصولها للمنفذ بـ 24 ساعة.

وأشارت الجمارك عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر " إلى أهم أسباب تأخر فسح الإرسالية ومنها تقديم المعلومات القاطنة، عدم الحصول على إذن المسح من الجهة ذات العلاقة قبل وصول الإرسالية.

وشملت الأسباب أيضا: عدم تقديم البيان الجمركي قبل وصول الإرسالية، التأخر في تقديم المعلومات والمستندات الإضافية اللازمة.