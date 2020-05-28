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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استمرار تعليق حضور المصلين للمسجد النبوي حتى إشعار آخر. أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي استمرار تعليق حضور المصلين للمسجد النبوي حتى إشعار آخر. وأهابت الوكالة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح .

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