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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أكدت مديرية الجوازات أنه تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية. أكدت مديرية الجوازات أنه تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية. وأضافت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع " تويتر ":" تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية ". ووفقا للمعلومات الواردة فإن جميع المنافذ الجمركية تعمل على مدار الساعة لفسح الشحنات، وفيما يتعلق بسفر الأفراد يُرجى التواصل مع الجوازات.

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