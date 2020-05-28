شكرا لمتابعة خبر عن النمر يحذر من خطورة عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من خطورة عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأبدى استيائه مما شاهده اليوم من عدم التزام الناس بالتباعد الإجتماعي ولبس الكمام، مؤكدًا أن بعض الدول شهدت موجة ثانية من الوباء أقوى وأشد من الموجة الأولى.

ونصح بالاستمتاع بفك الحظر الجزئي ورجوع الحياة العملية مع المحافظة على التباعد الاجتماعي ولبس الكمام، مقترحًا على الجهات المسؤولة بتطبيق الغرامات وإغلاق المطاعم أو المكان الذي يتجمع فيه الناس لفترة محدودة اذا كان المطعم أو المكان لا يلتزم بتحقيق التباعد الاجتماعي، وذلك لكي تلتزم المطاعم وهذه الأماكن بتنظيم الزبائن أثناء الطلبات.