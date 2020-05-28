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شكرا لمتابعة خبر عن حارس أمن في جدة يرسم لوحة جميلة لرجل يسجد لله والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):حرص عبدالله بن عبد المحسن، حارس أمن بإحدى الصيدليات في جدة، على استغلال وقت فراغه في عمل أشياء مفيدة.
وجلب حارس الأمن مجموعة من الألوان، وأخذ ورسم بها لوحات فنية جميلة أثناء وقت فراغه.
وحظيت لوحته حول رجل يسجد لله على إعجاب أحد المواطنين، الأمر الذى دفعه لنشر هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكثيرين بموهبته في الرسم، متمنين له التوفيق.
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