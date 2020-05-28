بالفيديو.. إغلاق مطعم لم يراع قواعد التباعد الاجتماعي

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أغلقت بلدية النسيم، اليوم الخميس، مطعمًا لم يلتزم بالضوابط والإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس أغلقت بلدية النسيم، اليوم الخميس، مطعمًا لم يلتزم بالضوابط والإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من فيروس كورونا وأظهر مقطع فيديو، الازدحام الشديد على المطعم دون مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي.

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