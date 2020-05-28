شكرا لمتابعة خبر عن قائمة الأغذية المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، عن قائمة السلع الغذائية المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها.

وأوضحت القائمة المُعلنة، أنه سيتم رفع الرسوم على بعض الأغذية اعتبارا من 10 يونيو المقبل، استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 559 وتاريخ 28 /8 / 1441هـ.

كما بيّنت أنه سيتم فرض رسوم بنسبة 7% على لحوم الضأن والماعز المعدة للذبح، ورفع رسوم لحوم الحيوانات الأخرى والطيور الطازجة والمبردة والمجمدة من 20% إلى 25%.

وسيتم رفع الرسوم على الأسماك بنسبة من 3% إلى 6%، إضافة إلى منتجات الألبان والمشروبات بكافة أنواعها ومشتقاتها بنسبة من 5% إلى 10%، وبعض أنواع الأجبان من 5% إلى 6%، وبعض أنواع الخضروات إلى 15% .

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