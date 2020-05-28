شكرا لمتابعة خبر عن "التخصصات الصحية" تُعلن مواعيد التقديم والقبول لبرامج التخصصات الدقيقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أعلنت هيئة التخصصات الصحية، عن مواعيد التقديم والقبول لبرامج التخصصات الدقيقة التي تشمل برامج الزمالات والاتفاقيات للعام الأكاديمي ٢٠٢١م. أعلنت هيئة التخصصات الصحية، عن مواعيد التقديم والقبول لبرامج التخصصات الدقيقة التي تشمل برامج الزمالات والاتفاقيات للعام الأكاديمي ٢٠٢١م. وأوضحت أنه سيتم فتح باب التقديم يوم الأحد الموافق 31 مايو الجاري، وإغلاق يوم الخميس الموافق 11 يونيو القادم.

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