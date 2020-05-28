شكرا لمتابعة خبر عن حسم الجدل بشأن عودة حركة المسافرين عبر جسر الملك فهد (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد مراسل قناة الإخبارية أنه لم يتم تحديد موعد التشغيل وعودة حركة المسافرين عبر جسر الملك فهد حتى الآن.
ولفت المراسل:" هناك إصلاحات في جسر الملك فهد من خلال إعادة السفلته والبنية التحتية، موضحا ءن الجسر مازال مغلقا حتى الآن، ماعدا الشاحنات التي تنقل البضائع بين المملكتين.
وأشار المراسل إلى الانتشار والازدحام أمام محلات الوجبات السريعة والمطاعم في الدمام، موضحا:" هناك طوابير مركبات أمام المطاعم بالدمام ".
كانت هذه تفاصيل خبر حسم الجدل بشأن عودة حركة المسافرين عبر جسر الملك فهد (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.