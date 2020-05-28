شكرا لمتابعة خبر عن حسم الجدل بشأن عودة حركة المسافرين عبر جسر الملك فهد (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مراسل قناة الإخبارية أنه لم يتم تحديد موعد التشغيل وعودة حركة المسافرين عبر جسر الملك فهد حتى الآن.

ولفت المراسل:" هناك إصلاحات في جسر الملك فهد من خلال إعادة السفلته والبنية التحتية، موضحا ءن الجسر مازال مغلقا حتى الآن، ماعدا الشاحنات التي تنقل البضائع بين المملكتين.

وأشار المراسل إلى الانتشار والازدحام أمام محلات الوجبات السريعة والمطاعم في الدمام، موضحا:" هناك طوابير مركبات أمام المطاعم بالدمام ".