شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الزعاق يكشف موعد كسوف الشمس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن كسوف الشمس سيكون يوم الأحد الموافق 24 يونيو المقبل.

وأضاف، في مقطع فيديو، أن الكسوف سيتم مشاهدته في جنوب المملكة في ناحية جازان، وعلى اليمن وسلطنة عمان.

وأشار إلى أن هذا الكسوف سيبدأ في تمام الساعة السابعة و12 دقيقة، وسينتهي في تمام الساعة التاسعة و44 دقيقة من صباح يوم الأحد.