شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ما يحدث للطائرات بعد توقفها لأشهر في المطارات بسبب كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):يخشى البعض الطائرات بعد توقفها لأشهر في المطارات بسبب كورونا، ويأتي ذلك في ظل تفشي الفيروس القاتل.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن هناك فحص دوري مستمر يعتمد علي تشغيل محركات الطائرة وتحريكها من مكانها.
وتبين أن الطائرة لا تترك فترة طويلة إلا الطائرات المحالة للتقاعد، حيث أن معظم شركات الطيران تابعة لإدارات الصيانة الخاصة التي لا عمل لها غير ذلك.
وكان الدكتور محمد العبد العالى، المتحدث باسم وزارة الصحة، أعلن عن تسجيل 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بإضافة إلى تسجيل 3531 حالة شفاء من هذا الفيروس التاجى.
ولفت إلى أن إجمالى الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 80185 حالة، حيث ارتفع عدد حالات التعافى منه إلى 54553، وإجمالى حالات الوفاة 441.
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