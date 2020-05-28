شكرا لمتابعة خبر عن حالات تمنح فيها المرأة العاملة مكافأة نهاية الخدمة كاملة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح برنامج وزارة العدل لنشر الثقافة العدلية الحالات التى تستحق فيها المرأة العاملة مكافأة نهاية الخدمة كاملة. أوضح برنامج وزارة العدل لنشر الثقافة العدلية الحالات التى تستحق فيها المرأة العاملة مكافأة نهاية الخدمة كاملة. وذكر البرنامج أن المادة 87 من نظام العمل ينص على منح المرأة المكافأة في حالة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها.

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