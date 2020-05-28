شكرا لمتابعة خبر عن 4 أهداف لوثيقة التأمين الموحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أشار مجلس الضمان الصحي، إلى الوثيقة الموحدة التي تسمح لصاحب العمل بتسجيل جميع موظفيه في وثيقة واحدة والتغيير من شركة تأمين لأخرى حسب الحاجة.

وأوضح مجلس الضمان الصحي أن الهدف من الوثيقة الموحدة هو تعزيز وحماية حقوق المؤمن عليهم من موظفي القطاع الخاص، ورفع مستوى صناعة التأمين الصحي في المملكة.

وتضمنت الأهداف: القضاء على التأمين الصحي غير الحقيقي، وتطوير العمل والتنسيق بين أطراف العلاقة التأمينية في الخدمات الصحية.