شكرا لمتابعة خبر عن استمرار حظر تقديم الشيشة والمعسل في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت أمانة منطقة الرياض استمرار حظر تقديم الشيشة والمعسل في العاصمة. أعلنت أمانة منطقة الرياض استمرار حظر تقديم الشيشة والمعسل في العاصمة. وأكدت أن قرار السماح للمطاعم والمقاهي باستقبال الطلبات الداخلية ابتداءً من ٨ شوال لا يشملها. وأضافت، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك يأتي امتدادًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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