بالفيديو .. تواصل أعمال التعقيم والتطهير في جوامع ومساجد المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تواصل وزارة الشؤون الإسلامية عمليات الصيانة والنظافة والتعقيم في الجوامع والمساجد بمختلف مناطق المملكة .
وتأتي تلك العمليات في إطار الاستعدادات التى تجريها الوزارة من أجل عودة الصلاة، وذلك تنفيذًا للقرارات الصادرة بهذا الشأن.
وتضمنت تلك العمليات رفع المصاحف، وتعقيم المساجد، وتنفيذ كل ما يلزم لتطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين.
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