شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الرياح المثيرة للأتربة غدًا على 6 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التى تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك ، المدينة المنورة ، مكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية منها، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف ، حائل والحدود الشمالية، في حين ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونص على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.