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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني الدليل الإرشادي للمسافر خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة.

وبحسب الدليل الإرشادي للمسافر، يلتزم المسافر بمسؤوليات عدة خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة لضمان رحلة سفر آمنة ولتجنّب المنع من السفر عند إخلاله بإجراءات الوقاية المحدّدة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة والمتّبعة داخل المطارات.

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وتبدأ هذه المسؤوليات منذ إتمام عملية شراء تذاكر الطيران عبر الوسائل الإلكترونية فقط، والحضور قبل مواعيد إقلاع الرحلة بساعتين، وقياس درجة حرارة المسافر في المطار، وتعقيم اليدين عند الدخول إلى الصالة، ولبس الكمامة القماشية أو غيرها أثناء الدخول إلى المطار " يمنع من السفر من لا يلتزم بلبس الكمامة " وارتداء الكمّامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة وأثناء عملية النزول من الطائرة، والالتزام بالإفصاح الطبي خلال مرحلة الحجز والابلاغ في حال وجود أي أعراض لمرض كورونا، يسمح لكل مسافر بحمل قطعة واحدة فقط من الأمتعة الشخصية داخل مقصورة الطائرة، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من استخدام الأوراق النقدية، إضافة إلى تجنب الاصطفاف المتقارب في مرحلة الصعود إلى الطائرة وداخل حافلات النقل وجسور الاركاب، والحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر.

وأوضح الدليل الإرشادي للمسافر خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية الداخلية قيام هيئة الطيران المدني بتوفير المعقمات في جميع أرجاء مطارات المملكة البالغ عددها 28 مطاراً، وألزمت جميع العاملين في المطارات والطواقم الجوية بالفحص الطبي، وإلزامهم بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية، إضافة إلى تطهير جميع المطارات بشكل مستمر كل 3 ساعات.

وطالبت الهيئة الراغبين بتحميل الدليل الارشادي للمسافر خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية الدخول على الرابط: هنـــــــــــــا.