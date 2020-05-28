ارتفاع نسبة المتعافين من كورونا في المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): ارتفعت نسبة المتعافين من فيروس كورونا الجديد في المدينة المنورة، وذلك بعد أن سجلت حالات شفاء جديدة. ارتفعت نسبة المتعافين من فيروس كورونا الجديد في المدينة المنورة، وذلك بعد أن سجلت حالات شفاء جديدة. وبلغ عدد الحالات المتعافية التى تم تسجيلها اليوم 358 حالة، فيما بلغت نسبة التعافي 82%. يذكر أن المدينة المنورة سجلت اليوم 50 إصابة جديدة بالفيروس، وحالتي وفاة.

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