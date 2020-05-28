- 1/3
- 2/3
- 3/3
︎
.
أعرب الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن استنكاره الاستهتار الذي شهدته الشوارع في أول يوم للرفع الجزئي لمنع التجول، والمتمثل في تجاهل اتخاذ الاحتياطات اللازمة من لبس كمامات وتباعد وغيره.
وقال الأمير عبدالرحمن، إنه أن يكون هناك ازدحام مروري اليوم أمر طبيعي كونه أول يوم لتطبيق قرار الرفع الجزئي لمنع التجول، لكن من غير الطبيعي ولا المعقول هذا الاستهتار بعدم لبس الكمامة، وعدم الالتزام بالإرشادات الصحية الأخرى مثل التباعد مسافة مترين للمتكدسين في المحال التجارية.
وأضاف أنه بما شهده اليوم من استهتار ولا مبالاة، لا يعتقد أن يوم 29 شوال سيكون يوم عودة الأمور لطبيعتها.
كانت هذه تفاصيل خبر ما شهدناه اليوم يجعل عودة الأمور لطبيعتها في التاريخ المعلن أمراً مشكوكاً فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.