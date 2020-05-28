ما شهدناه اليوم يجعل عودة الأمور لطبيعتها في التاريخ المعلن أمراً مشكوكاً فيه

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أعرب الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن استنكاره الاستهتار الذي شهدته الشوارع في أول يوم للرفع الجزئي لمنع التجول، والمتمثل في تجاهل اتخاذ الاحتياطات اللازمة من لبس كمامات وتباعد وغيره.

وقال الأمير عبدالرحمن، إنه أن يكون هناك ازدحام مروري اليوم أمر طبيعي كونه أول يوم لتطبيق قرار الرفع الجزئي لمنع التجول، لكن من غير الطبيعي ولا المعقول هذا الاستهتار بعدم لبس الكمامة، وعدم الالتزام بالإرشادات الصحية الأخرى مثل التباعد مسافة مترين للمتكدسين في المحال التجارية.

وأضاف أنه بما شهده اليوم من استهتار ولا مبالاة، لا يعتقد أن يوم 29 شوال سيكون يوم عودة الأمور لطبيعتها.

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