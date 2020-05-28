«جسر الملك فهد»: موعد التشغيل وعودة حركة المسافرين لم يتم تحديدهما

استمرار الإصلاحات وإعادة السفلتة
أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عدم تحديد موعد لفتح المنفذ، فيما تتواصل الإصلاحات من خلال عمليات إعادة السفلتة والبنية التحتية.
ويستمر توقف الرحلات الدولية، على جسر الملك فهد، وذلك باستثناء شاحنات نقل البضائع، فيما تواصل المنطقة الشرقية إجراءات التعقيم، وفق قناة «الإخبارية».
وكانت المملكة العربية السعودية قررت قصر الدخول إلى المملكة العربية السعودية مؤقتًا للقادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، على المنافذ الجوية في المطارات التالية (مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام). وأن يكون المرور عبر المنافذ البرية بين السعودية والدول المذكورة (ومن بينها جسر الملك فهد) للشاحنات التجارية فقط، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
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