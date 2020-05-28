للموظفين الحكوميين.. الدليل الإرشادي للإجراءات التقنية للعودة إلى العمل بعد جائحة كورونا

أصدر برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسّر» الدليل الإرشادي للإجراءات التقنية عند العودة إلى العمل بعد جائحة كورونا في الجهات الحكومية، وذلك تماشيًّا مع جهود الجهات المسؤولة عن تطوير إجراءات العمل في القطاع الحكومي، لاستمرار العمل في هذا القطاع الذي يعد من الدعائم الرئيسية لمسيرة التنمية الوطنية.

وبيّن البرنامج أنه يعمل مع مختلف الجهات الحكومية؛ لضمان تبني مفاهيم وسياسات العودة إلى العمل بعد هذه الجائحة بما يسهل على الموظفين الحكوميين أداء أعمالهم وفق الإجراءات الوقائية؛ حيث جرى إطلاق الدليل للتسهيل على الجهات الحكومية في أداء مهامها وفق أفضل الممارسات التقنية المعمول بها عالميًّا عند العودة إلى مقرات العمل بعد جائحة كورونا، والتأكد من جاهزية تلك الجهات؛ لتحقيق أهدافها عند تطبيق السياسات والإجراءات الخاصة باستمرارية الأعمال، وإتباع أفضل الممارسات في مجال التعافي من الكوارث، وإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في بيئة العمل.

ويضم الدليل أبرز السياسات التقنية التي ينبغي للجهات الحكومية إتباعها عند العودة إلى العمـل بعـد جائحة كورونا، بدءًا من تطوير السياسة الخاصة بإدارة استمرارية الأعمال، وتطوير السياسة الخاصة بالتعافي من الكوارث، فضلًا عن تطوير سياسة مشاركة الملفات وحفظها، وصولًا إلى الامتثال لمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، كما يتضمن الأنظمة والخدمـات التقنية الأساسية التي يلزم توفرها عند العـودة إلى العمل، والخدمات التقنية التي تحقق مبدأ التباعد الاجتماعي داخل مقر المنشأة، بالإضافة إلى أساليب التوعية التقنية الصحية، وإرشادات ونماذج الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

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ودعا برنامج «يسّر» الجهات الحكومية الراغبة بالحصول على الدليل الإرشادي للدخول على بوابة قيادات تقنية المعلومات التي أنشأها لتمكين الجهات الحكومية من الحصول على الخدمات والتطبيقات الوطنية المشتركة التي يقدمها لدعم وتمكين التحول الرقمي الحكومي في المملكة بأفضل الممارسات والمعايير العالمية، كما تتيح البوابة لمديري تقنية المعلومات الاستفادة الفاعلة من الخدمات وتحديثاتها بشكل مباشر، عبر الرابط: CIO.GOV.SA.

ويأتي إطلاق هذا الدليل استمرارًا لما قام به البرنامج من جهود منذ بداية جائحة كورونا؛ حيث قدم آليات العمل عن بُعد في الجهات الحكومية التي استفادت منها 94% من تلك الجهات، بالإضافة إلى دوره في توفير كل أشكال الدعم اللازم؛ لكي تتخطى كل العقبات عبر إطلاق خدمة (طلب الدعم للعمل عن بُعد)، فضلًا عن توفير تقنيات الاتصال المناسبة من خلال شراكته مع الشركات الرائدة في مجال التقنية.

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