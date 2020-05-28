أمانة جدة لـ«عاجل»: استمرار منع تقديم الشيشة والمعسل بالمقاهي

جدد المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي، اليوم الخميس، التأكيد على استمرار منع تقديم الشيشة والمعسل بالمطاعم والمقاهي.

وأضاف «البقمي» لـ«عاجل»: إن ذلك يأتي استمرارًا للإجراءات الاحترازية السارية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، خاصة أن قرار عودة الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي لا يشمل تقديم الشيشة.

وصدرت، في وقت سابق، الموافقة الكريمة على السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك بشأن الطلبات الداخلية في المطاعم، والطلبات الداخلية بالمقاهي، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تضعها الجهات المختصة، فيما صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن ذلك جاء بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا، وإمكانية تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

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