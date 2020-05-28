بتواجد مكثف للجهات الرقابية.. عودة الحراك التجاري في تبوك

عززت الأسواق التجارية والمحال والمتاجر بمنطقه تبوك إجراءاتها الوقائية والاحترازية مع أول أيام عودة نشاطها التجاري تدريجيًّا، وذلك بتوفير مستلزمات التعقيم والنظافة والمطهرات عند المداخل، وأجهزة لقياس درجة الحرارة للمتسوقين والعاملين.

ووجهت إدارة المجمعات التجارية بالمنطقة رسائل توعوية، وإرشادية للمتسوقين والمتسوقات، مع الحرص على التقيد بجميع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسط تواجد مكثف للجهات الرقابية من فرع وزارة التجارة وأمانة منطقة تبوك للتأكد من التقيد بجميع التعليمات والتقيد بالأنظمة مع تطبيق اللوائح على المحال المخالفة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد، اليوم الخميس، أن جائحة كورونا مستمرة وأن الفيروس موجود، قائلًا: «لا أحد منا يريد أن يفقد أحدًا، لا تكن سببًا في أذية نفسك أو نقل العدوى إلى والديك وأبنائك لا سمح الله بسبب الاستهتار والتفريط».

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