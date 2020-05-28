أمانة الرياض: استمرار حظر تقديم الشيشة والمعسل في العاصمة

السماح باستقبال الطلبات الداخلية لا يشملها..
أكدت أمانة منطقة الرياض، اليوم الخميس، استمرار حظر تقديم الشيشة والمعسل في العاصمة، لافتة إلى أن قرار السماح باستقبال الطلبات لا يشملها.
جاء ذلك في بيان لأمانة المنطقة عبر حسابها الرسمي على تويتر؛ حيث قالت: امتدادًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.. استمرار حظر تقديم الشيشة والمعسل في العاصمة.
وأوضحت الأمانة أن قرار السماح للمطاعم والمقاهي باستقبال الطلبات الداخلية ابتداء من ٨ شوال لا يشمل المعسل والشيشة.
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