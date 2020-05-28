الحصيني يتوقع تطورًا بمنطقة الضغط الجوي المنخفض خلال يومين

بسرعة رياح 45 كم في الساعة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، تطور منطقة الضغط الجوي المنخفض إلى منخفض مداري. وأضاف «الحصيني»، عبر «تويتر»، أن منطقة الضغط الجوي المنخفض، تطوَّر إلى منخفض مداري يتمركز على خط عرض 15.6 شمالًا وخط طول 53.7 شرقًا، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز من (30 – 45)كم/ساعة حسب الأرصاد العمانية يبعد عن سواحل (صلالة) حوالي 200كم، متوقعًا أن يتحرك المنخفض المداري خلال 48 ساعة. Advertisements اقرأ أيضًا: «طقس العيد».. الحصيني: أمطار وتقلبات وغبار على مناطق عدة بالمملكة تستمر 13 يومًا .. «الحصيني»: حالة مناخية تحدث ثاني أيام عيد الفطر

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