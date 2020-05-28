780 بطاقة شرائية لأسر ذوي الإعاقة من هديتكم

وفرت جمعية هدية 780 بطاقة شرائية لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في الجمعية السعودية للتربية الخاصة "جستر" فرع مكة المكرمة، وذلك ضمن مبادرة (هديتكم) المتزامنة مع عيد الفطر المبارك، والتي تهدف إلى إسعاد الأسر المتعففة المتأثرة بقرار منع التجوال عبر تقديم بطاقات تسوق ممغنطة هدية لهم، وذلك بالتضامن مع حملة "براً بمكة" التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، وتكاملاً مع حملة "مجتمع واعي" التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإشراف مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة.

أوضح مدير عام جمعية هدية منصور العامر "أن هذه المبادرة قدمت بالشراكة بين جمعية هدية وجمعية جستر بمكة المكرمة، لتغطية حاجة الأسر المستفيدة من الخدمات المقدمة بجمعية جستر من الأشخاص ذوي الإعاقة بـ780 بطاقة شرائية"، مؤكداً أن هذه الفئة هي جزء لا يتجزأ من نسيج هذا دوت الخليج المعطاء، ولهم حق الوقوف معهم لمساعدتهم وإسعادهم مع فرحة عيد الفطر المبارك.

عبر المدير التنفيذي لجمعية جستر بمكة المكرمة فهد الزهراني عن شكره وتقديره لهذه المبادرة الكريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وتبنيه لها لحفظ كرامة المستفيدين من الخدمة المقدمة، مثنيا على جهود مجلس إدارة جمعية هدية والإدارة التنفيذية والعاملين فيها على ما يقدمونه تفانياً في تقديم الخدمة ومبادرات إبداعية لخدمة إنسان مكة المكرمة.