780 بطاقة شرائية لأسر ذوي الإعاقة من هديتكم

أوضح مدير عام جمعية هدية منصور العامر "أن هذه المبادرة قدمت بالشراكة بين جمعية هدية وجمعية جستر بمكة المكرمة، لتغطية حاجة الأسر المستفيدة من الخدمات المقدمة بجمعية جستر من الأشخاص ذوي الإعاقة بـ780 بطاقة شرائية"، مؤكداً أن هذه الفئة هي جزء لا يتجزأ من نسيج هذا دوت الخليج المعطاء، ولهم حق الوقوف معهم لمساعدتهم وإسعادهم مع فرحة عيد الفطر المبارك.
عبر المدير التنفيذي لجمعية جستر بمكة المكرمة فهد الزهراني عن شكره وتقديره لهذه المبادرة الكريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وتبنيه لها لحفظ كرامة المستفيدين من الخدمة المقدمة، مثنيا على جهود مجلس إدارة جمعية هدية والإدارة التنفيذية والعاملين فيها على ما يقدمونه تفانياً في تقديم الخدمة ومبادرات إبداعية لخدمة إنسان مكة المكرمة.
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