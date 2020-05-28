جني بشرى 3 آلاف نخلة طيار بمزارع الأحساء

جودة عالية
أكد الحليبي لـ«دوت الخليج»، أمس، أن المؤشرات الأولية، للمزارع والحيازات الزراعية، التي وقف عليها، تشير إلى الجودة العالية لمحاصيل وثمار الموسم الزراعي الجديد، مقارنة بالموسم الزراعي المنصرم، وأكثر جودة وتفوقاً، والتي تظهر جلياً في الوقت الحالي في العذوق، وانخفاض «الشيص»، فهي حالياً تقع بين مرحلتين زراعيتين رئيسيتين، وهما: مرحلة التلون التي ظهرت في الأصناف المبكرة، ومرحلة تشكل الخلال للأصناف المتأخرة (حجمها يفوق حبة الحمص)، مشيراً في ذلك إلى تطور المزارعين في واحة الأحساء في التعامل مع النخلة، علاوة على الجهود الكبيرة التي يتبناها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأحساء بقيادة المهندس إبراهيم الخليل.
قال: "إن الأرقام والنسب الإحصائية تشير إلى أن كميات محصول الرطب من إجمالي إنتاج النخيل في الأحساء يتراوح ما بين 3% و5% فقط رطباً، ويتراوح إجمالي إنتاج النخيل من الثمار سنوياً ما بين 120 ألف طن إلى 150 ألف طن، وأن كميات صنف «الطيار» من الرطب ضئيلة جداً، تصل إلى 1% من إجمالي النخيل في واحة الأحساء الزراعية، لافتاً إلى أن صنف نخلة «الطيار»، هي البشرى للرطب (أول أصناف الرطب جنياً في الأحساء)، ويفضل تناولها رطباً فقط في أوله.
موعد سابق للأوان
أضاف الحليبي أن موعد جني «الطيار» في الأحساء في الموسم الزراعي الجديد «الحالي»، قد سبق أوانه المحدد بنحو أسبوعين، إذ إنه من المتعارف عليه جني محصول رطب الطيار في الأيام الأولى من يونيو من كل عام، وينتهي موسمه بجني محصول الأصناف الأخرى التي تليه، وهما: صنفا المجناز والغر، فهما صنفان ألذ طعماً وأبهى شكلاً، مبيناً أن سعر صندوق رطب «الطيار» في الأسواق في بداياته تتراوح ما بين 60 ريالاً و80 ريالاً في البشرى، ومن ثم يعود تدريجياً إلى 5 ريالات، موضحاً أن تسلسل الأصناف الأخرى في الجني، كالتالي: الطيار، المجناز، الغار، الخنيزي، الخلاص، أم رحيم، الزاملي، الشهل، التناجيب، الهلالي، الخصاب، ومع مرحلة الزاملي وأم رحيم، يتم جني البرحي.
ترتيب جودة أصناف الرطب
1ـ الخلاص
2ـ البرحي
3ـ الهلالي
4ـ الغر
5ـ المجناز
6ـ الشيشي
7ـ الخنيزي
8ـ الشهل
9ـ أم رحيم
10ـ الخصاب
11ـ الزاملي
12ـ الطيار
13ـ الحاتمي
14ـ الشبيبي
15ـ الوصيلي
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