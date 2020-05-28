السعودية اليوم / تعقيم المساجد والجوامع بمحافظة طريف استعداداً لاستقبال المصلين



طريف ٥ شوال ١٤٤١هـ الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٠م واس

بدأت إدارة المساجد بمحافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع بلدية طريف، بحملة تطهير وتعقيم المساجد والجوامع بالمحافظة ، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

ورصدت وكالة الأنباء

وأوضح لـ"واس" مدير إدارة المساجد ناصر بن حنيف الرويلي، أنه سيتم تطهير وتعقيم 132 جامعاً ومسجدا بالتعاون مع بلدية المحافظة على عدة مراحل ، لافتا الانتباه إلى تعقيم وتطهير 40 مسجداً وجامعا والعمل جار ٍ على تغطية بقية الجوامع والمساجد -إن شاء الله-، وذلك ضمن جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمواجهة هذا الفيروس والتصدي له.

// انتهى //

21:00ت م

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طريف ٥ شوال ١٤٤١هـ الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٠م واسبدأت إدارة المساجد بمحافظة طريف في منطقة الحدود الشمالية بالتعاون مع بلدية طريف، بحملة تطهير وتعقيم المساجد والجوامع بالمحافظة ، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، استعدادا لعودة المصلين الأحد القادم.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس " اليوم ، عمليات التعقيم والتطهير التي شملت الفرش ودواليب وحاملات المصاحف والأرضيات والأبواب والنوافذ من الداخل والخارج والإنارة والجدران الداخلية.وأوضح لـ"واس" مدير إدارة المساجد ناصر بن حنيف الرويلي، أنه سيتم تطهير وتعقيم 132 جامعاً ومسجدا بالتعاون مع بلدية المحافظة على عدة مراحل ، لافتا الانتباه إلى تعقيم وتطهير 40 مسجداً وجامعا والعمل جار ٍ على تغطية بقية الجوامع والمساجد -إن شاء الله-، وذلك ضمن جهود فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمواجهة هذا الفيروس والتصدي له.// انتهى //21:00ت م0123

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