

تبوك 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

تابعت وكالة الأنباء

ووثقت عدسة "واس" حضور الجهات الأمنية وانتشر منسوبوها من ضباط وأفراد خلال ساعات منع التجول، حيث أقيمت نقاط التفتيش في العديد من الشوارع بمدينة تبوك لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين هذا الأمر الكريم الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم، في حين تستمر القطاعات الحيوية المستثناة في آداء عملها بكل يسر وسهولة.

// انتهى //

20:53ت م

0121



تبوك 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واستابعت وكالة الأنباء السعودية "واس" بمنطقة تبوك اليوم جهود الأجهزة الأمنية في مختلف القطاعات الأمنية المشاركة في تطبيق أمر منع التجول من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 6 صباحاً ، وتنفيذه في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ووثقت عدسة "واس" حضور الجهات الأمنية وانتشر منسوبوها من ضباط وأفراد خلال ساعات منع التجول، حيث أقيمت نقاط التفتيش في العديد من الشوارع بمدينة تبوك لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين هذا الأمر الكريم الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامتهم، في حين تستمر القطاعات الحيوية المستثناة في آداء عملها بكل يسر وسهولة.// انتهى //20:53ت م0121

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "واس" تتابع جهود الجهات الأمنية بتبوك لمنع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.