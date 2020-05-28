السعودية اليوم / فرنسا تعلن رفع قيود التنقل ابتداءً من 2 يونيو



باريس 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب اليوم أنّ بلاده سترفع القيود المفروضة على التنقل داخل فرنسا بدءاً من 2 يونيو المقبل، بعدما كان تنقل الفرنسيين محصوراً في محيط 100 كلم من مقر السكن.

وأعرب فيليب خلال عرضه للمرحلة الثانية من إجراءات العزل الصحي العام عن تأييد فرنسا لإعادة فتح الحدود الأوروبية الداخلية في الـ 15 يونيو من دون فرض حجر صحي على المسافرين, مبينًا أنّ فرنسا ستقيّم الوضع مع شركائها في 15 يونيو وسيتم اتخاذ القرار بشكل جماعي بشأن الحدود الأوروبية الخارجية..

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20:10ت م

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