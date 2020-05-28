

عمّان 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم, تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن الحالات الجديدة تعود لسائقي شاحنتين أحدهما أردني والآخر أجنبي، و6 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، مبيناً في الوقت نفسه شفاء 11 حالة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 469 حالة.

// انتهى //

19:40ت م

0111



عمّان 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم, تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 728 إصابة.وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن الحالات الجديدة تعود لسائقي شاحنتين أحدهما أردني والآخر أجنبي، و6 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، مبيناً في الوقت نفسه شفاء 11 حالة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 469 حالة.// انتهى //19:40ت م0111

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأردن تسجل 8 إصابات بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.