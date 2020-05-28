السعودية اليوم / الجزائر تسجل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واس

أعلنت الجزائر اليوم تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس

وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي عن تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 630 حالة وفاة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل شفاء 148 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5277 حالة.

// انتهى //

19:40ت م

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الجزائر 05 شوال 1441 هـ الموافق 28 مايو 2020 م واسأعلنت الجزائر اليوم تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع العدد إلى 8997 حالة.وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي عن تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 630 حالة وفاة.وأشار إلى أنه تم تسجيل شفاء 148 حالة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5277 حالة.// انتهى //19:40ت م0109

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